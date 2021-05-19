Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Динамо покинул румын, ошибка которого стоила клубу 60 млн гривен

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 13:31
Копировать ссылку
Киевский клуб не стал продлевать аренду Тудора Бэлуцэ, который сыграл за Динамо всего лишь 11 минут, но за это время успел допустить очень дорогую ошибку
Бэлуцэ (справа) не смог закрепиться в Динамо
Бэлуцэ (справа) не смог закрепиться в Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Арендованный у английского Брайтона полузащитник Тудор Бэлуцэ покинул киевское Динамо. Его годичная аренда истекла, и украинский клуб решил ее не продлевать.

Об этом сообщает Twitter Динамо.

22-летний румын Бэлуцэ сыграл всего в трех матчах Динамо, проведя в общей сложности 11 минут на поле.

Длительное время он не попадал в заявку Динамо. А когда Мирча Луческу прошлой осенью выпустил его в гостевом матче Лиги чемпионов с Ференцварошем, именно позиционная ошибка Бэлуцэ стоила киевлянам победы (2:2), а с ней – и недополученных 1,8 млн евро призовых от УЕФА. Это порядка 60 млн гривен.

Но это было только начало неприятностей Бэлуцэ в Динамо. Дальше последовала травма, выбившая Тудора из строя до конца сезона.

Тудор Бэлуцэ
Тудор Бэлуцэ / Фото: Getty Images

"Ему очень, очень не повезло. Он был травмирован, перенес операцию. У него был перелом, – говорил еще в апреле Луческу. – Могу только пожелать ему найти клуб, который поймет его, и чтобы он понял клуб. А также – здоровья!"

Читайте также: Таблетки в Динамо! Каладзе выбрасывал их в унитаз, но они не смывались – откровения экс-партнера Шевы

Еще тогда на вопрос, может ли Динамо продлить Бэлуцэ, Мирча отвечал: "Нет, нет, нет. Ни в коем случае".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять