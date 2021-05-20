Бекхема ввели до Залу слави англійської Прем'єр-ліги

Знаменитий експівзахисник МЮ склав компанію Алану Ширеру, Тьєррі Анрі, Еріку Кантона, Рою Кіну, Френку Лемпарду, Деннісу Бергкампу і Стівену Джеррарду

Девід Бекхем / Фото: Reuters

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем введений до Залу слави англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Twitter АПЛ.

Читайте також: Бекхем зніметься в культовому серіалі Друзі, а компанію йому складе Леді Гага

Бекхем, якому нині 46, виступав за МЮ з 1993 по 2003 рік. Він провів за клуб 265 матчів в чемпіонаті, забив 62 м'ячі і зробив 80 гольових передач.

При цьому в складі манкуніанців Девід шість разів ставав чемпіоном Англії.

Нині Бекхем володіє клубом Інтер Маямі і днями перетнувся на трибунах стадіону в США з боксером Тайсоном Ф'юрі.

Відзначимо, що Бекхем – восьмий член Залу слави англійського чемпіонату. Раніше до нього включили Алана Ширера, Тьєррі Анрі, Еріка Кантона, Роя Кіна, Френка Лемпарда, Денніса Бергкампа і Стівена Джеррарда.

Девід Бекхем / Фото: Instagram

Додамо, що сьогодні був названий найкращий футболіст АПЛ-2020/21 за версією англійських журналістів. Ним став партнер Олександра Зінченка за обороною Манчестер Сіті Рубен Діаш.