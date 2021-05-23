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Українця викликали до збірної Німеччини після дубля за Нюрнберг

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 22:10
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Еріка Шуранова, який забив два м'ячі в останньому турі другої Бундесліги, запросили до німецької збірної 19-річних. До цього на міжнародному рівні він захищав кольори України
Український німець Ерік Шуранов
Український німець Ерік Шуранов / Фото: Getty Images

Німецький футбольний союз опублікував список футболістів збірної Німеччини U-19, які вирушать на найближчий збір в Грассау. У ньому опинився і 19-річний український форвард Нюрнберга Ерік Шуранов, який в списку вказаний під 24-м номером.

Шуранова покликали до збірної Німеччини відразу після того, як у матчі заключного туру другої Бундесліги Нюрнберг на виїзді обіграв Ганновер (2:1), а обидва м'ячі у переможців забив Шуранов.

У першому випадку Ерік забив шикарним обвідним ударом з лінії штрафного майданчика, після якого м'яч від штанги залетів до сітки. А в моменті з другим голом Шуранов проштовхнув м'яч у ворота Ганновера з декількох метрів.

Перший гол Шуранова

Другий гол Шуранова

Загалом у сезоні другої Бундесліги, що завершився, Ерік Шуранов забив 5 м'ячів і зробив 1 асист у 14 матчах.

В тренді

Відзначимо, що Ерік народився на півночі Баварії в місті Бамберг, куди доля закинула його батьків з України. Тато Еріка Ігор сам займався футболом і виступав на позиції плеймейкера за низку українських клубів: Приладист з Мукачевого, Вагонобудівник зі Стаханова і Металург з Донецька.

При цьому до виклику з німецької збірної Ерік Шуранов вже встиг пограти за збірні України U-18 (1 гол в 2 матчах) і U-17 (3 забитих м'ячі в 4 зустрічах).

Раніше ми писали, що тренер збірної Німеччини U-19 Крістіан Вернс зацікавився українським нападником і просить Німецький футбольний союз натуралізувати Шуранова.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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