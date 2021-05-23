Українця викликали до збірної Німеччини після дубля за Нюрнберг

Німецький футбольний союз опублікував список футболістів збірної Німеччини U-19, які вирушать на найближчий збір в Грассау. У ньому опинився і 19-річний український форвард Нюрнберга Ерік Шуранов, який в списку вказаний під 24-м номером.
Шуранова покликали до збірної Німеччини відразу після того, як у матчі заключного туру другої Бундесліги Нюрнберг на виїзді обіграв Ганновер (2:1), а обидва м'ячі у переможців забив Шуранов.
У першому випадку Ерік забив шикарним обвідним ударом з лінії штрафного майданчика, після якого м'яч від штанги залетів до сітки. А в моменті з другим голом Шуранов проштовхнув м'яч у ворота Ганновера з декількох метрів.
Перший гол Шуранова
Другий гол Шуранова
Загалом у сезоні другої Бундесліги, що завершився, Ерік Шуранов забив 5 м'ячів і зробив 1 асист у 14 матчах.
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Відзначимо, що Ерік народився на півночі Баварії в місті Бамберг, куди доля закинула його батьків з України. Тато Еріка Ігор сам займався футболом і виступав на позиції плеймейкера за низку українських клубів: Приладист з Мукачевого, Вагонобудівник зі Стаханова і Металург з Донецька.
При цьому до виклику з німецької збірної Ерік Шуранов вже встиг пограти за збірні України U-18 (1 гол в 2 матчах) і U-17 (3 забитих м'ячі в 4 зустрічах).
Раніше ми писали, що тренер збірної Німеччини U-19 Крістіан Вернс зацікавився українським нападником і просить Німецький футбольний союз натуралізувати Шуранова.