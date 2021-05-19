Німеччина оголосила заявку на Євро: Мюллер, Гуммельс і "англієць"

Це буде останній турнір німецької збірної під керівництвом Йоахіма Лева. На Євро німців чекають матчі "групи смерті" з Францією і Кріштіану Роналду

Збірна Німеччини. Заявка на Євро / Фото: DFB.de

Збірна Німеччини оголосила заявку на фінальну частину Євро, де виступить в "групі смерті" з Францією, Португалією і Угорщиною.

Відзначимо, що головний тренер Бундесмашини Йоахім Лев, який після Євро залишить збірну Німеччини, запросив до команди захисника дортмундської Боруссії Матса Гуммельса і нападника Баварії Томаса Мюллера, які не грали за збірну з 2018 року.

Також до обойми Лева потрапив 18-річний півзахисник Баварії Джамал Мусіала, який в лютому 2021 року відмовився від збірної Англії і вирішив виступати під прапором Німеччини.

ЗБІРНА НІМЕЧЧИНИ

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (ПСЖ)

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія М), Робін Гозенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Гальстенберг (Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Антоніо Рюдігер (Челсі), Ніклас Зюле (Баварія) Матс Гуммельс (Боруссія Д)

Півзахисники: Емре Джан (Боруссія Д), Леон Горецка (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Флоріан Нойгаус (Боруссія М), Йонас Гофманн (Боруссія М), Тоні Кроос (Реал )

Нападники: Лерой Сане (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Кевін Фолланд (Монако), Тімо Вернер (Челсі), Кай Гаверц (Челсі)

Раніше ми писали, що Євро пропустить німецький воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген. У нього проблеми з коліном.

Тим часом капітан дортмундської Боруссії Марко Ройс попросив не викликати його до збірної Німеччини через втому.

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