Знаменитого воротаря вигнали з клубу за необережне СМС з расистським підтекстом

Німець Йенс Леманн покинув раду директорів берлінської Герти після повідомлення під час вчорашнього матчу Манчестер Сіті – ПСЖ в Лізі чемпіонів

Незвичайними виявилися наслідки перегляду півфіналу Ліги чемпіонів для колишнього воротаря збірної Німеччини Йенса Леманна. Під час поєдинку МанСіті – ПСЖ повідомлення від нього отримав темношкірий Денніс Аого – також екс-гравець Бундестіму, що працює нині експертом на телебаченні. У ньому говорилося: "Денніса покликали чисто символічно, щоб був чорний хлопець?"

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Про інцидент повідомляє сайт The Athletic.

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34-річний Аого не став відмовчуватися і відразу ж поділився зверненням до нього в Instagram. Колишній захисник Шальке і Штутгарта припустив, щоб СМС адресувалося явно не йому. Після публікації повідомлення Леманн вибачився без Деннісом – також в соцмережах. Однак рада директорів Герти, в який входив Йенс, виключив його зі свого складу, вважаючи СМС расистським.

До речі, суддя обматюкав футболіста ПСЖ під час матчу з МанСіті.

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51-річний Леманн успішно виступав за Шальке, Боруссію (Д) і Арсенал, вигравав Кубок УЄФА, провів 61 матч за збірну Німеччини. Досягнення його опонента – явно скромніше. Аого виступав за Фрайбург, Гамбург і Шальке, 12 раз з'явився в складі Бундестіму, отримав бронзову медаль чемпіонату світу-2010, але не був основним гравцем.

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