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Знаменитого вратаря выгнали из клуба за неосторожное СМС с расистским подтекстом

5 мая, 15:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немец Йенс Леманн покинул совет директоров берлинской Герты после сообщения во время вчерашнего матча Манчестер Сити – ПСЖ в Лиге чемпионов

Йенс Леманн

Йенс Леманн

Необычными оказались последствия просмотра полуфинала Лиги чемпионов для бывшего вратаря сборной Германии Йенса Леманна. Во время поединка МанСити – ПСЖ сообщение от него получил темнокожий Деннис Аого – также экс-игрок Бундестима, работающий нынче экспертом на телевидении. В нем говорилось: "Денниса позвали чисто символически, чтобы был черный парень?"

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Об инциденте сообщает сайт The Athletic.

Читайте также: рекорды полуфинала МанСити – ПСЖ.

34-летний Аого не стал отмалчиваться и сразу же поделился обращением к нему в Instagram. Бывший защитник Шальке и Штутгарта предположил, чтоб СМС адресовалось явно не ему. После публикации сообщения Леманн извинился без Деннисом – также в соцсетях. Однако совет директоров Герты, в который входил Йенс, исключил его из своего состава, посчитав СМС расистским.

К слову, судья обматерил футболиста ПСЖ во время матча с МанСити.

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51-летний Леманн успешно выступал за Шальке, Боруссию (Д) и Арсенал, выигрывал Кубок УЕФА, провел 61 матч за сборную Германии. Достижения его оппонента – явно скромнее. Аого выступал за Фрайбург, Гамбург и Шальке, 12 раз появился в составе Бундестима, получил бронзовую медаль чемпионата мира-2010, но не был основным игроком.

Смотрите, как сборная Германии едва обыграла румынок в отборе на ЧМ-2022:

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