Зірка збірної Німеччини відмовився їхати на Євро-2020. вирішив відпочити

Лідер німецької збірної вирішив надати відпочинок своєму організму перед наступним сезоном і пожертвував участю в чемпіонаті Європи. Слідом за Марком-Андре тер Штегеном

Марко Ройс зробив вибір на користь відпустки. Фото: REUTERS/Martin Rose

Капітан дортмундської Боруссії Марко Ройс повідомив головному тренеру збірної Німеччини Йоахима Леву, що хоче пропустити Євро-2020. Це вже друга втрата німецької команди – раніше стало відомо, що на Євро-2020 не поїде воротар Барселони.

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"Після складного, виснажливого сезону я разом з тренером збірної вирішив не їхати на чемпіонат Європи. Це рішення було для мене дуже важким, тому що я завжди сповнений гордості виступати за свою країну.

Але після дуже напруженого року для мене особисто і досягнення моїх цілей в Боруссії я прийняв рішення дати своєму тілу час на відновлення! Я скористаюся перервою, щоб оптимально почати новий сезон!

Я бажаю Йоахиму і нашій команді всього найкращого на чемпіонаті Європи, я буду вболівати за нього як уболівальник і буду тримати пальці схрещеними...", – написав Ройс в Instagram.

Перед початком минулого сезону Ройс пропустив сім місяців через травму. В цілому, вся кар'єра німецького футболіста супроводжувалася різними травмами, через що він не зміг повністю розкрити свій потенціал.

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