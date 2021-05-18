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До збірної Франції викликали шантажиста, на якого восени чекає суд

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 22:24
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Нападаючий мадридського Реала Карім Бензема буде готуватися до Євро-2020 з національною командою. Скандального форварда покликали вперше за 6 років
/ Фото: Reuters

Нападаючий мадридського Реала Карім Бензема включений до заявки збірної Франції на чемпіонат Європи-2020. Хоча вже восени на нього чекає суд. Кажуть що зірці Реала готують 5 років в'язниці за шантаж.

Як повідомляє L'Equipe, карім буде виступати під 19 номером. Його улюблена 9-ка закріплена за Олів'є Жиру. Відзначимо, що 33-річний форвард не грав за збірну майже 6 років. Його останнім матчем за Францію на цей момент є поєдинок з Вірменією в жовтні 2015 року.

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У 2015-му Бензема відсторонили від збірної після конфлікту з Матьє Вальбуена. Більш того, в жовтні Карім постане перед судом у справі про шантаж півзахисника Вальбуена, який зараз грає за Олімпіакос. Француз звинувачується в тому, що він шантажував Матьє відео сексуального характеру з його участю.

Вальбуена і Бензема
Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Через ситуацію з шантажем обидва гравці не потрапили до збірної Франції на Євро-2016, також Бензема пропустив переможний для "ле бле" чемпіонат світу-2018.

Заявка збірної Франції:
Воротарі: Льоріс, Манданда, Меньян
Захисники: Дюбуа, Павар, Зума, Кунде, Варан, Ленгле, Кімпембе, Дінь, Лукас Ернандес.
Півзахисники: Канте, Погба, Рабьо, Толліса, Сіссоко.
Нападники: Бензема, Жиру, Мбаппе, Тюрам, Коман, Бен-Йеддер, Лемар, Дембеле, Грізманн

Раніше ми повідомляли, що одноклубник Зінченко змінить громадянство, щоб зіграти на Євро-2020.

Дивіться, як Бензема забивав за Реал у Лізі чемпіонів

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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