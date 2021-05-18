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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

На одній половині – Мілан, на інший – Україна: яке "поле" подарували тренеру збірної України

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 09:57
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Асистентові Андрія Шевченка італійцеві Андреа Мальдері виповнилося 50 років. Йому приготували торт у вигляді футбольного газону зі знаковими для іменинника емблемами
Шевченко і Мальдера
Шевченко і Мальдера / Фото: ФФУ

Збірна України, яка цими днями в Харкові готується до фінальної частини Євро, смачно привітала з днем народження асистента головного тренера команди італійця Андреа Мальдеру. Йому виповнилося 50 років.

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З цієї нагоди в готелі, де базуються "синьо-жовті", приготували великий торт у вигляді футбольного поля, на який нанесли емблеми Української асоціації футболу і футбольного клубу Мілан, в структурі якого багато років працював Мальдера.

"Андреа Мальдера, велика людина і супертренер. Насолоджуйся своїм першим 50-річчям" – так підписав фото іменинника з тортом прес-аташе наставника української збірної Андрія Шевченка Микола Васильков у себе в Instagram

Відзначимо, що Мальдера за час роботи з "синьо-жовтими" так перейнявся любов'ю до нашої країни, що зробив собі татуювання з гербом і прапором України з рваними краями.

Додамо, що Андреа Мальдера родом з сім'ї футболістів. Його батько Луїджі (Джино) перемагав з Міланом в Кубку чемпіонів-1969, а дядько Альдо у складі "россо-нері" був чемпіоном Італії-1979. Сам Андреа знайшов себе як футбольний аналітик.

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера / Фото: Facebook

Тренери збірної України, Шевченко і Мальдера
Тренери збірної України, Шевченко і Мальдера / Фото: УАФ

2009-го тодішній наставник Мілана Леонардо запросив його на роль відповідального за аналіз тактико-технічних дій. Славнозвісними ТТД Мальдера займався в Італії аж до 2016 року, коли увійшов до штабу Шеви у збірній України.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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