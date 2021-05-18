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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Коктейль? Чи треба буде прикурити – покличеш: Шевченко пожартував над гравцем Динамо

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 17:53
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Головний тренер збірної України з футболу на тренуванні потурбувався про півзахисника киян Миколу Шапаренка і заодно посміявся з футболістом
Микола Шапаренко та Андрій Шевченко на тренуванні
Микола Шапаренко та Андрій Шевченко на тренуванні / Фото: УАФ

15 травня в Харкові збірна України розпочала підготовчий збір до Євро-2020, який стартує 11 червня. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не працював у загальній групі через спазм м'яза на лівій нозі. Головний тренер збірної Андрій Шевченко, який вже допомагав здавати тест новачкові, на тренуванні пожартував над футболістом.

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Поки партнери по збірній працювали на полі, Шапаренко проходив відновлення, лежачи на спині за межами майданчика. Андрій Шевченко помітив цю картину і вирішив пожартувати з півзахисником:

"Може, є якісь побажання у тебе? Коктейльчик теж поставити? Якщо треба буде прикурити – покличеш", – сміючись, сказав Шевченко на відео каналу Do Best!, і для зручності підклав під голову Миколи м'який валик.

Раніше ми також розповідали, як збірна України живе в Харкові перед Євро-2020. Перший товариський матч перед Євро збірна України зіграє проти Бахрейну 23 травня в Харкові. Далі на команду Андрія Шевченка чекають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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