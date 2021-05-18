Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Звезда сборной Германии отказался ехать на Евро-2020. Решил отдохнуть

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 мая, 22:56
Копировать ссылку
Лидер немецкой сборной решил предоставить отдых своему организму перед следующим сезоном и пожертвовал участием в чемпионате Европы. Вслед за Марком-Андре тер Штегеном
Марко Ройс сделал выбор в пользу отпуска. Фото: REUTERS/Martin Rose
Марко Ройс сделал выбор в пользу отпуска. Фото: REUTERS/Martin Rose

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс сообщил главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву, что хочет пропустить Евро-2020. Это уже вторая потеря немецкой команды – ранее стало известно, что на Евро-2020 не поедет вратарь Барселоны.

Читайте также:Коктейль? Или надо будет подкурить – позовешь: Шевченко подшутил над игроком Динамо

"После сложного, изматывающего сезона я вместе с тренером сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда полон гордости выступать за свою страну.

Но после очень напряженного года для меня лично и достижения моих целей в Боруссии я принял решение дать своему телу время на восстановление! Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально начать новый сезон!

Я желаю Йоахиму и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы, я буду болеть за него как болельщик и буду держать пальцы скрещенными...", – написал Ройс в Instagram.

В тренде

Перед началом прошлого сезона Ройс пропустил семь месяцев из-за травмы. В целом, вся карьера немецкого футболиста сопровождалась различными травмами, из-за чего он не смог полностью раскрыть свой потенциал.

Смотрите, как Германия играет в отборе на ЧМ-2022:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять