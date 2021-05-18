Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

В сборную Франции вызвали шантажиста, которого осенью ждет суд

Елена Павлова Елена Павлова
18 мая, 22:24
Копировать ссылку
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема будет готовиться к Евро-2020 с национальной командой. Скандального форварда позвали впервые за 6 лет
Карим Бензема
Карим Бензема / Фото: Reuters

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема включен в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2020. Хотя уже осенью ему предстоит суд. Говорят, что звезде Реала готовят 5 лет тюрьмы за шантаж .

Как сообщает L'Equipe, Карим будет выступать под 19 номером. Его любимая 9-ка закреплена за Оливье Жиру. Отметим, что 33-летний форвард не играл за сборную почти 6 лет. Его последним матчем за Францию на данный момент является поединок с Арменией в октябре 2015 года.

Читайте также: Будущий чемпион Евро-2020 не смог обыграть Украину: кому прочат победу

В 2015-м Бензема отстранили от сборной после конфликта с Матье Вальбуэна. Боле того, в октябре Карим предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Вальбуэна, сейчас играющего за Олимпиакос. Француз обвиняется в том, что он шантажировал Матье видео сексуального характера с его участием.

Вальбуэна и Бензема
Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, также Бензема пропустил победный для "ле бле" чемпионат мира-2018.

Заявка сборной Франции:
Вратари: Льорис, Манданда, Меньян
Защитники: Дюбуа, Павар, Зума, Кунде, Варан, Ленгле, Кимпембе, Динь, Лукас Эрнандес.
Полузащитники: Канте, Погба, Рабьо, Толлиса, Сиссоко.
Нападающие: Бензема, Жиру, Мбаппе, Тюрам, Коман, Бен-Йеддер, Лемар, Дембеле, Гризманн

Ранее мы сообщали, что одноклубник Зинченко сменит гражданство, чтобы сыграть на Евро-2020.

Смотрите, как Бензема забивал за Реал в Лиге чемпионов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять