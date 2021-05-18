В сборную Франции вызвали шантажиста, которого осенью ждет суд

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема будет готовиться к Евро-2020 с национальной командой. Скандального форварда позвали впервые за 6 лет

Карим Бензема / Фото: Reuters

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема включен в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2020. Хотя уже осенью ему предстоит суд. Говорят, что звезде Реала готовят 5 лет тюрьмы за шантаж .

Как сообщает L'Equipe, Карим будет выступать под 19 номером. Его любимая 9-ка закреплена за Оливье Жиру. Отметим, что 33-летний форвард не играл за сборную почти 6 лет. Его последним матчем за Францию на данный момент является поединок с Арменией в октябре 2015 года.

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В 2015-м Бензема отстранили от сборной после конфликта с Матье Вальбуэна. Боле того, в октябре Карим предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Вальбуэна, сейчас играющего за Олимпиакос. Француз обвиняется в том, что он шантажировал Матье видео сексуального характера с его участием.

Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, также Бензема пропустил победный для "ле бле" чемпионат мира-2018.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Льорис, Манданда, Меньян

Защитники: Дюбуа, Павар, Зума, Кунде, Варан, Ленгле, Кимпембе, Динь, Лукас Эрнандес.

Полузащитники: Канте, Погба, Рабьо, Толлиса, Сиссоко.

Нападающие: Бензема, Жиру, Мбаппе, Тюрам, Коман, Бен-Йеддер, Лемар, Дембеле, Гризманн

Ранее мы сообщали, что одноклубник Зинченко сменит гражданство, чтобы сыграть на Евро-2020.

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