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На одной половине – Милан, на другой – Украина: какое "поле" подарили тренеру сборной Украины

Олег Люлька Олег Люлька
18 мая, 09:57
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Ассистенту Андрея Шевченко итальянцу Андреа Мальдере исполнилось 50 лет. Ему приготовили торт в виде футбольного газона со знаковыми для именинника эмблемами
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Сборная Украины, которая в эти дни в Харькове готовится к финальной части Евро, вкусно поздравила с днем рождения ассистента главного тренера команды итальянца Андреа Мальдеру. Ему исполнилось 50 лет.

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По этому случаю в отеле, где базируются "сине-желтые", приготовили большой торт в виде футбольного поля, на который нанесли эмблемы Украинской ассоциации футбола и футбольного клуба Милан, в структуре которого много лет работал Мальдера.

"Андрея Мальдера, великий человек и супертренер. Наслаждайся своим первым 50-летием" – так подписал фото именинника с тортом пресс-атташе наставника украинской сборной Андрея Шевченко Николай Васильков у себя в Instagram

Отметим, что Мальдера за время работы с "сине-желтыми" настолько проникся любовью к нашей стране, что сделал себе татуировку с гербом и флагом Украины с рваными краями.

Добавим, что Андреа Мальдера родом из семьи футболистов. Его отец Луиджи (Джино) побеждал с Миланом в Кубке чемпионов-1969, а дядя Альдо в составе "россо-нери" становился чемпионом Италии-1979. Андреа же нашел себя как футбольный аналитик.

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера / Фото: Facebook

Тренеры сборной Украины, Шевченко и Мальдера
Тренеры сборной Украины, Шевченко и Мальдера / Фото: УАФ

В 2009-м тогдашний наставник Милана Леонардо пригласил его на роль ответственного за анализ тактико-технических действий. Пресловутыми ТТД Мальдера занимался в Италии вплоть до 2016 года, когда вошел в штаб Шевы в сборной Украины.

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