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Удержит ли Аталанта Малиновского? Шевченко рассказал, что думают про украинца в Италии

Елена Павлова Елена Павлова
17 мая, 09:27
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Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рад успехам полузащитника Аталанты и считает, что Руслан не сумеет растерять свою отличную форму к началу Евро-2020
Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко
Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который 15 мая начал сбор перед Евро-2020, рассказал о форме полузащитника Аталанты Руслана Малиновского. А также о дальнейших перспективах лидера команды из Бергамо.

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"Я думаю, что особо растерять форму до Евро Малиновский не сможет. Чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до его приезда в расположение сборной. Если человек набрал форму, то за такое короткое время ее не растеряет. Руслан проводит сезон на очень хорошем уровне, особенно его концовку. У него отличная пресса. Пишут, что он становится лидером Аталанты. Я общался с несколькими специалистами, все им довольны", – рассказал Шевченко Великому футболу

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

"Я рад за него. Для Украины важно, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов. Удержит ли Аталанта Малиновского? Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым вызовам, то я не думаю, что клуб будет его держать"

После 35 матчей чемпионата Италии на счету 28-летнего Малиновского 8 голов и 12 передач.

Ранее мы также рассказывали, как сборная Украины живет в Харькове перед Евро-2020. Первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове. Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.

Смотрите, как Малиновский забивал в чемпионате Италии

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