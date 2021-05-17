Чи втримає Аталанта Маліновського? Шевченко розповів, що думають про українця в Італії

Тренер збірної України Андрій Шевченко радий успіхам півзахисника Аталанти і вважає, що Руслан не зможе розгубити свою відмінну форму до початку Євро-2020

Андрій Шевченко розмовляє з Малиновським і Зінченком / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який 15 травня розпочав збір перед Євро-2020, розповів про форму півзахисника Аталанти Руслана Маліновського. А також про подальші перспективи лідера команди з Бергамо.

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"Я думаю, що особливо розгубити форму до Євро Маліновський не зможе. Чемпіонат Італії закінчується за кілька днів до його приїзду в розташування збірної. Якщо людина набрала форму, то за такий короткий час її не втратить. Руслан проводить сезон на дуже хорошому рівні, особливо його кінцівку. У нього відмінна преса. Пишуть, що він стає лідером Аталанти. Я спілкувався з кількома фахівцями, всі ним задоволені", – розповів Шевченко Великому футболу

/ Фото: Reuters

"Я радий за нього. Для України важливо, щоб наші гравці так показували себе за кордоном. Це імідж нашої країни. Нарешті великі клуби будуть звертати увагу на наших футболістів. Чи втримає Аталанта Маліновського? Чемпіонат Європи – хороша вітрина. Якщо він буде готовий до якихось нових викликів, то я не думаю, що клуб буде його тримати"

Після 35 матчів чемпіонату Італії на рахунку 28-річного Маліновського 8 голів і 12 передач.

Раніше ми також розповідали, як збірна України живе в Харкові перед Євро-2020. Перший товариський матч перед Євро збірна України зіграє проти Бахрейну 23 травня в Харкові. Далі на команду Андрія Шевченка чекають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

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