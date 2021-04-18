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Футболіст потрапив в аварію і переніс 11 операцій. Сьогодні він забив вперше з 2018 року

18 квітня, 23:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірна історія футболіста Діжона Яссіна Бенз'я, який потрапив в страшну аварію на баггі. Спортсмен не здався, переніс 11 операцій і через вісім місяців повернувся на поле

Алжирський футболіст Яссін Бенз'я став справжнім героєм футбольного вікенду в Європі. Півзахисник французького Діжона ледь не позбувся руки в страшній аварії, а сьогодні забив свій перший гол за три роки.

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Яссін народився у Франції і має алжирське коріння, тому вирішив виступати за збірну Алжиру, хоча на початку кар'єри виступав за різні юніорські та молодіжні збірні Франції. Тоді він подавав більше надії, за що його охрестили "новим Бензема".

Однак заграти ні в Ліоні, ні в Ліллі йому не вдалося. Поблукавши по орендах в Фенербахче і Олімпіакосі, в січні 2020 року Яссін повернувся до Франції, підписавши контракт з Діжоном, де знову збирався заявити про себе. Але тут нагрянув коронавірус, загальний карантин і дострокове завершення чемпіонату Франції.

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Вільніше час футболіст вирішив зайняти екстремальними видами спорту і ледь не поплатився за це життям. 28 травня Бенз'я потрапив в серйозну аварію на баггі і травмував ліву руку. Футболістові довелося перенести 11 операцій, в тому числі 4 трансплантації шкіри, щоб відновити здатність користуватися лівою рукою.

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Проте, Яссін втратив великий палець, який в момент аварії був практично відірваний. У якийсь момент були побоювання, що Бенз'я доведеться завершити кар'єру. Так думали багато хто, але не сам гравець.

"У голові я ніколи не думав про завершення кар'єри. У мене залишається рука. Я не баскетболіст і не гандболіст. Я був впевнений, що повернуся", – згадує той період Яссін.

Алжирцю знадобилося вісім місяців, щоб знову повернутися на поле, хоча досі він грає з фіксуючою пов'язкою на руці. У лютому він зіграв за резервну команду, а вже в березні тренери почали підпускати його до матчів першого складу.

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Довіра Яссін виправдав досить швидко – в сьогоднішньому матчі проти Ніцци Яссін зробив результативний пас, а потім сам реалізував пенальті. Це був його перший м'яч з квітня 2018 року, а сам Діжон виграв вперше з січня, повернувши уболівальникам надію на збереження прописки в Лізі 1.

"Це було найбільше випробування в моєму житті. На щастя, весь цей час мене підтримували родичі. Це дуже допомогло мені в цей темний період", – зізнався після матчу з Ніццою Бенз'я в інтерв'ю ledauphine.com.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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чемпіонат Франції Дижон

Джерело: Сегодня|Спорт

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