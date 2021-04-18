Футболист попал в аварию и перенес 11 операций. Сегодня он забил впервые с 2018 года

Невероятная история футболиста Дижона Яссина Бензья, попавшего в жуткую аварию на багги. Спортсмен не сдался, перенес 11 операций и спустя восемь месяцев вернулся на поле

Алжирский футболист Яссин Бензья стал настоящим героем футбольного уикенда в Европе. Полузащитник французского Дижона едва не лишился руки в жуткой аварии, а сегодня забил свой первый гол за три года.

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Яссин родился во Франции и имеет алжирские корни, поэтому решил выступать за сборную Алжира, хотя в начале карьеры выступал за различные юниорские и молодежные сборные Франции. Тогда он подавал больше надежды, за что его окрестили "новым Бензема".

Однако заиграть ни в Лионе, ни в Лилле ему не удалось. Поскитавшись по арендам в Фенербахче и Олимпиакосе, в январе 2020 года Яссин вернулся во Францию, подписав контракт с Дижоном, где снова собирался заявить о себе. Но тут нагрянул коронавирус, всеобщий карантин и досрочное завершение чемпионата Франции.

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Свободнее время футболист решил занять экстремальными видами спорта и едва не поплатился за это жизнью. 28 мая Бензья попал в серьезную аварию на багги и травмировал левую руку. Футболисту пришлось перенести 11 операций, в том числе 4 трансплантации кожи, чтобы восстановить способность пользоваться левой рукой.

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Тем не менее, Яссин потерял большой палец, который в момент аварии был практически оторван. В какой-то момент были опасения, что Бензья придется завершить карьеру. Так думали многие, но не сам игрок.

"В голове я никогда не думал о завершении карьеры. У меня остается рука. Я не баскетболист и не гандболист. Я был уверен, что вернусь", – вспоминает тот период Яссин.

Алжирцу понадобилось восемь месяцев, чтобы снова вернуться на поле, хотя до сих пор он играет с фиксирующей повязкой на руке. В феврале он сыграл за резервную команду, а уже в марте тренеры начали подпускать его к матчам первого состава.

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Доверие Яссин оправдал достаточно быстро – в сегодняшнем матче против Ниццы Яссин сделал результативной пас, а затем сам реализовал пенальти. Это был его первый мяч с апреля 2018 года, а сам Дижон выиграл впервые с января, вернув болельщикам надежду на сохранение прописки в Лиге 1.

"Это было самое большое испытание в моей жизни. К счастью, все это время меня поддерживали родственники. Это очень помогло мне в этот темный период", – признался после матча с Ниццей Бензья в интервью ledauphine.com.

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