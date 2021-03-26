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Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко

26 марта, 18:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Со следующего сезона Кухаревич будет защищать цвета "Труа"

Львовский "Рух" таки продал своего юного таланта Николая Кухаревича. Зимой 19-летнего футболиста активно сватали в бельгийский "Андерлехт", но в итоге украинец продолжит карьеру в соседней Франции.

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Как сообщает официальный сайт "Руха", 1 июля 2021 года Кухаревич станет игроком "Труа". До этого времени нападающий будет защищать цвета "желто-черных".

Отмечается, что "Труа" на данный момент выступает во втором по силе дивизионе Франции и борется за путевку в Лигу 1. Команда является лидером чемпионата. В 2020 году клуб "Труа" был приобретен компанией City FootballGroup, которая в своей структуре насчитывает десять клубов, в том числе и "Манчестер Сити", где играет еще один украинец Александр Зинченко.

Смотрите, как играет "Рух" в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины чемпионат Франции Труа Рух Львов Николай Кухаревич

Источник: Сегодня|Спорт

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