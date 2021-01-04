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23-летний испанский футболист погиб в ДТП – из раскуроченного автомобиля тело доставали спасатели

4 января, 09:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гандиага являлся воспитанником "Атлетика" из Бильбао, но играл в аренде за клуб из третьего дивизиона

Испанский футболист Айтор Гандиага погиб в результате ДТП. Его автомобиль Peugeot 307 столкнулся с автобусом Scania. 23-летний игрок погиб на месте, а его тело из покореженного автомобиля пришлось доставать спасателям. В автобусе помощь медиков понадобилась водителю и одному из пассажиров.

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Гандиага являлся воспитанником "Атлетика" из Бильбао, однако клуб отправил его в аренду в клуб третьего дивизиона Испании "Герник" для получения игровой практики, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что накануне в Португалии у футболиста случился сердечный приступ во время матча: откачивали прямо на поле. Следующие 48 часов станут решающими в борьбе Алекса за жизнь.

Также мы писали, что футболист, устроивший массовое ДТП в Харькове по пьяни, оштрафован на 340 грн. В суде не принимали во внимание, что норма алкоголя в крови футболиста была превышена в 9 раз.

Подробности смерти Диего Марадоны:

Видео: Сегодня

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авария ДТП футболист чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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