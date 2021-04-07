Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Неймар наказан за рукоприкладство: бразилец больше сидит на трибуне, чем играет

7 апреля, 23:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Форвард ПСЖ снова поплатился за взрывной характер

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар дисквалифицирован на три матча в чемпионате Франции. Один матч бразилец получил условно, а две встречи ему все же придется пропустить, сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в Twitter.

Реклама

Напомним, что Неймар получил вторую желтую карточку на 90-й минуте матча ПСЖ против Лилля за то, что за пределами поля толкнул руками на газон защитника Лилля Тьягу Джалу. Красную карточку так же получил Джалу, после чего оба футболиста устроили перепалку в подтрибунном помещении.

В текущем сезоне Неймар провел всего 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач. Для сравнения, на счету Килиана Мбаппе уже 37 матчей.

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Ранее мы писали, что Неймару приписали роман с очаровательной певицей: смотрите, на кого "запал" футболист. СМИ утверждают, что девушка певица, а в ее профиле написано, что она занимается веб-дизайном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции ПСЖ Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять