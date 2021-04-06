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Бавария в опасности. Коронавирус бьет по немецкой команде перед матчем с ПСЖ

6 апреля, 20:24

Елена Павлова Елена Павлова

Звездный полузащитник Серж Гнабри пополнил лазарет мюнхенцев

Действующий победитель Лиги чемпионов Бавария теряет своих звезд в преддверии поединка 1/4 финала против французского ПСЖ. Сначала немецкий клуб потерял нападающего Роберта Левандовски, который травмировался в матче за сборную Польши. А теперь выбыл из строя полузащитник Серж Гнабри.

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В преддверии встречи в Мюнхене Гнабри получил положительный результат теста на коронавирус. Как сообщила пресс-служба Баварии, футболист пока что чувствует себя хорошо и изолировался в своем доме. Так что завтра в матче с парижанами немецкий полузащитник не помощник.

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Также завтра в первом четвертьфинале Лиги чемпионов Баварии не помогут французский хавбек Корантен Толиссо, бразильский полузащитник Дуглас Коста и их испанский коллега Марк Рока, который получил повреждение.

Серж Гнабри
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Серж Гнабри / Фото: Reuters

Ранее в Реале нашли коронавирус в день матча с Ливерпулем. Поединок пропустит ключевой защитник мадридцев.

Смотрите, как Гнабри играл против испанской Севильи

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ коронавирус Серж Гнабри
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