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Лучший футболист Баварии не сыграет против ПСЖ. Названа причина

30 марта, 19:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Роберт Левандовски получил травму в матче за национальную сборную

Мюнхенская Бавария осталась без своего лучшего футболиста накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов. Поединки против Пари Сен-Жермен пропустит Роберт Левандовски.

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Левандовски был заменен на 63-й минуте матча второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Он вернулся в Мюнхен, где в ходе медицинского обследования нападающему было диагностировано растяжение связок правого колена. Таким образом, Левандовски выбыл на четыре недели и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, запланированных на 7 и 13 апреля.

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Кстати, гол Роберта принес Польше ничью в матче против Венгрии:

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Лига чемпионов Бавария сборная Польши Роберт Левандовски

Источник: Championat.ru

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