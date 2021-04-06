Баварія в небезпеці. Коронавірус б'є по німецькій команді перед матчем з ПСЖ

Чинний переможець Ліги чемпіонів Баварія втрачає своїх зірок напередодні поєдинку 1/4 фіналу проти французького ПСЖ. Спочатку німецький клуб втратив нападника Роберта Левандовскі, який травмувався в матчі за збірну Польщі. А тепер вибув з ладу півзахисник Серж Гнабрі.

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Напередодні зустрічі в Мюнхені Гнабрі отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як повідомила прес-служба Баварії, футболіст поки що почуває себе добре і відокремився у своєму будинку. Тому завтра в матчі з парижанами німецький півзахисник не помічник.

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Також завтра в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів Баварії не допоможуть французький хавбек Корантен Толіссо, бразильський півзахисник Дуглас Коста і їх іспанський колега Марк Рока, який отримав пошкодження.

Реклама Серж Гнабрі / Фото: Reuters

Раніше в Реалі знайшли коронавірус в день матчу з Ліверпулем. Поєдинок пропустить ключовий захисник мадридців.

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