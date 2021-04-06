У Реалі знайшли коронавірус в день матчу з Ліверпулем

Сьогодні відбудеться перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів. Реал приймає Ліверпуль. Початок зустрічі о 22:00. Дивіться нашу онлайн-трансляцію поєдинку Реал – Ліверпуль.

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А також слухайте аудіопрогноз на матч коментатора Кирила Круторогова:

Сьогодні стало відомо, що пропустить чвертьфінал ключовий захисник мадридського клубу Рафаель Варан. Реал повідомив, що у француза вранці був виявлений позитивний тест на коронавірус.

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Прогноз букмекерів. Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають гостей. На перемогу Ліверпуля встановлений коефіцієнт 2.66, на нічию – 3.40, на перемогу Реала – 2.75. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів оцінюється так: виграш Реала – 35%, нічия – 29%, виграш Ліверпуля – 36%.

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Стосовно котирувань на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів за сумою двох зустрічей (повторна – 14 квітня), то Ліверпулю дають 60% на прохід (коефіцієнт 1.61), а Реалу – 40% (2.44).

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