Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 квітня, в Мадриді на стадіон "Альфредо ді Стефано" відбувається перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У протистоянні грандів Реал приймає Ліверпуль. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього матчу з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Це перший поєдинок Реала і Ліверпуля з тих пір, як вони зустрічалися у фіналі київського фіналу Ліги чемпіонів-2018. Нагадаємо, тоді на НСК "Олімпійський" завдяки помилкам кіпера мерсисайдців Каріуса і фантастичному голу Бейла Реал переміг 3:1.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

РЕАЛ: Куртуа; Начо, Варан, Менді; Васкес, Модрич, Каземіро, Кроос, Марсело; Бензема, Асенсіо

Не зіграють: Рамос (литковий м'яз), Карвахаль (розтягнення задньої поверхні стегна), Азар (набирає форму)

Під питанням: Вальверде (м'яз)

"Висять" на картці: Менді, Вальверде

ЛИВЕРПУЛЬ: Аліссон; Александер-Арнолд, Філліпс, Кабак, Робертсон; Тьяго Алькантара, Фабіньо, Вейналдум; Салах, Жота, Мане

Не зіграють: Гомес (коліно), Гендерсон (пах), Келлехер (прес), Матип (голеностоп), Орігі (м'яз), ван Дейк (коліно)

"Висять" на картці: Гендерсон, Мілнер, Вейналдум

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ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Зінедін Зідан / Фото: Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан: "Це футбол на вибування, фінал, який триватиме 180 хвилин або більше. Ми знаємо, чого чекати, але зосереджені тільки на майбутньому матчі, ні на чому іншому. Це найважливіша гра сезону, просто тому що вона – наступна. Про фінал 2018 року ми не згадуємо"

Юрген Клопп, тренер Ліверпуля / Фото: Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп: "Наш склад створений під такі матчі. Реал – команда граюча, а тому у нас є всі шанси. Всі кажуть, що Реал є фаворитом, але у нас немає жодних проблем з роллю аутсайдера"

РЕАЛ – ЛІВЕРПУЛЬ:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Насправді невеликим фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають гостей. На перемогу Ліверпуля встановлений коефіцієнт 2.66, на нічию – 3.40, на перемогу Реала – 2.75. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів оцінюється так: виграш Реала – 35%, нічия – 29%, виграш Ліверпуля – 36%. Найбільш вірогідним рахунком називають нічию 1:1.

Що стосується котирувань на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів за сумою двох зустрічей (повторна – 14 квітня), то Ліверпулю дають 60% на прохід (коефіцієнт 1.61), а Реалу – 40% (2.44).

РЕАЛ – ЛІВЕРПУЛЬ:

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Реал – Ліверпуль у вівторок, 6 квітня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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