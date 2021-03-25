Президенту УЕФА нравится "Шахтер": "Некоторые матчи были просто великолепны!"

Также Александер Чеферин назвал Дарио Срну своим другом и считает, что он рано закончил карьеру

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о донецком "Шахтере", рассказал о дружбе с Дарио Срной, который занимает должность директора по футболу в стане "горняков". Ранее трогательное письмо от мамы фаната зачитали футболистам "Шахтера".

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"Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится "Шахтер". Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома", – рассказал Чеферин Shakhtar News

Александер Чеферин следит за прогрессом "Шахтера"

Про дружбу с Дарио Срной

"Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг".

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Александер Чеферин рассказал о дружбе с Дарио Срной

Про реформу Лиги чемпионов

"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. Пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы".

Ранее мы писали, что форвард "Шахтера" сыграл в футбол в Червонограде с детьми.

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