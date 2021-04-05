Українська
$ 27,96
32,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Моя собака и моя с**ка": звезда футбола попал в скандал из-за фото с женой в Instagram

5 апреля, 16:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Instagram удалил пост, а супруга выступила в защиту футболиста

Звезда Пари Сен-Жермен Мауро Икарди попал в скандал после публикации обычного семейного фото в Instagram. На снимке аргентинец запечатлен со своей супругой Вандой и любимой собакой. Однако скандал вызвало не само фото, а подпись под ним: "Моя собака и моя с**ка".

Реклама

Читайте также: Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале

Администрация соцсети посчитала публикацию неприемлемой и удалила его. Интересно, что его супруга совсем не обиделась на мужа, а наоборот, выступила в его защиту.

"Он пишет на испанском языке и не несет ответственности за переводы на другие языки. Никогда для такого человека, как Мауро, собака/с**ка не ​​будет оскорблением, потому что он очень любит животных. Некоторые люди такие забавные", – написала Ванда в Instagram.

Фото Ванды Икарди:

Реклама

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять