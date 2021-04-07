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Неймар покараний за рукоприкладство: бразилець більше сидить на трибуні, ніж грає

7 квітня, 23:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Форвард ПСЖ знову поплатився за вибуховий характер

Зірка Парі Сен-Жермен Неймар дискваліфікований на три матчі в чемпіонаті Франції. Один матч бразилець отримав умовно, а дві зустрічі йому все ж доведеться пропустити, повідомив журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі в Twitter.

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Нагадаємо, що Неймар отримав другу жовту карткуна 90-й хвилині матчу ПСЖ проти Лілля за те, що за межами поля штовхнув руками на газон захисника Лілля Тьягу Джалу. Червону картку так само отримав Джалу, після чого обидва футболісти влаштували перепалку в підтрибунному приміщенні.

У поточному сезоні Неймар провів всього 20 матчів у всіх турнірах, забив 13 м'ячів і зробив 6 результативних передач. Для порівняння, на рахунку Киліана Мбаппе вже 37 матчів.

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Раніше ми писали, що Неймару приписали роман з чарівною співачкою: дивіться, на кого "запав" футболіст. ЗМІ стверджують, що дівчина співачка, а в її профілі написано, що вона займається веб-дизайном.

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чемпіонат Франції ПСЖ Неймар

Джерело: Сегодня|Спорт

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