"Моя собака і моя с ** ка": зірка футболу потрапив в скандал через фото з дружиною в Instagram

Зірка Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді потрапив в скандал після публікації звичайного сімейного фото в Instagram. На знімку аргентинець зображений зі своєю дружиною Вандою і улюбленою собакою. Однак скандал викликало не саме фото, а підпис під ним: "Моя собака і моя с**ка".
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Адміністрація соцмережі порахувала публікацію неприйнятною і видалила його. Цікаво, що його дружина зовсім не образилася на чоловіка, а навпаки, виступила на його захист.
"Він пише іспанською мовою і не несе відповідальності за переклади на інші мови. Ніколи для такої людини, як Мауро, собака/с**ка не буде образою, бо він дуже любить тварин. Деякі люди такі кумедні", – написала Ванда в Instagram.
Фото Ванди Ікарді:
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