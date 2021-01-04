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Двадцятитрирічний іспанський футболіст загинув у ДТП – з розбитого автомобіля тіло діставали рятувальники

4 січня, 09:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гандіага був вихованцем "Атлетика" з Більбао, але грав в оренді за клуб третього дивізіону

Іспанський футболіст Айтор Гандіага загинув внаслідок ДТП. Його автомобіль Peugeot 307 зіткнувся з автобусом Scania. Двадцятитрирічний гравець загинув на місці, а його тіло з понівеченого автомобіля мусили діставати рятувальники. В автобусі допомога медиків знадобилася водієві і одному з пасажирів.

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Гандіага був вихованцем "Атлетика" з Більбао, однак клуб відправив його в оренду в клуб третього дивізіону Іспанії "Герніка" для отримання ігрової практики, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що напередодні в Португалії у футболіста стався серцевий напад під час матчу: відкачували просто на полі. Наступні 48 годин стануть вирішальними в боротьбі Алекса за життя.

Також ми писали, що футболіст, який влаштував масове ДТП в Харкові по п'яні, оштрафований на 340 грн. У суді не брали до уваги, що норма алкоголю в крові футболіста була перевищена в 9 разів.

Подробиці смерті Дієго Марадони:

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аварія ДТП футболіст чемпіонат Іспанії

Джерело: Сегодня|Спорт

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