Неймара вилучили за рукоприкладство

Бразилець побачив перед собою червону картку, а його клуб програв матч за перше місце в чемпіонаті Франції

Перед матчем 1/4 Ліги чемпіонів з Баварією, який пройде 7 квітня в Мюнхені, лідер ПСЖ Неймар зірвався з котушок в центральному поєдинку першості Франції з Ліллем. ПСЖ програв 0:1, а Неймар був вилучений на 90-й хвилині за те, що за межами поля штовхнув руками на газон захисника Лілля Тьягу Джалу.

Реклама

Читайте також: Неймару приписали роман з чарівною співачкою: дивіться, на кого "запав" футболіст

За цей фол Неймару була показана друга жовта, а з нею і червона картка. Щоправда, відразу ж був вилучений і Джалу, хоча не зовсім зрозуміло: а він – за що?

Відзначимо, що Неймара мали вилучити ще на початку другого тайму, коли бразилець рукою штовхнув в обличчя Бенжамена Андре. Однак тоді рефері Бенуа Бастьєн зірку парижан пробачив.

Додамо, що єдиний м'яч у поєдинку на "Парк де Пренс" Лілль забив на 20-й хвилині. Відзначився нападник Джонатан Девід. Завдяки цій перемозі Лілль набрав 66 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці французької Ліги 1. Парі Сен-Жермен з 63 пунктами опустився на другу сходинку.

Реклама

Неймар / Фото: Reuters

5 фактів про новий локдаун, які маэ знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама