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Неймара вилучили за рукоприкладство

3 квітня, 21:06

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилець побачив перед собою червону картку, а його клуб програв матч за перше місце в чемпіонаті Франції

Перед матчем 1/4 Ліги чемпіонів з Баварією, який пройде 7 квітня в Мюнхені, лідер ПСЖ Неймар зірвався з котушок в центральному поєдинку першості Франції з Ліллем. ПСЖ програв 0:1, а Неймар був вилучений на 90-й хвилині за те, що за межами поля штовхнув руками на газон захисника Лілля Тьягу Джалу.

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За цей фол Неймару була показана друга жовта, а з нею і червона картка. Щоправда, відразу ж був вилучений і Джалу, хоча не зовсім зрозуміло: а він – за що?

Відзначимо, що Неймара мали вилучити ще на початку другого тайму, коли бразилець рукою штовхнув в обличчя Бенжамена Андре. Однак тоді рефері Бенуа Бастьєн зірку парижан пробачив.

Додамо, що єдиний м'яч у поєдинку на "Парк де Пренс" Лілль забив на 20-й хвилині. Відзначився нападник Джонатан Девід. Завдяки цій перемозі Лілль набрав 66 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці французької Ліги 1. Парі Сен-Жермен з 63 пунктами опустився на другу сходинку.

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Неймар

Неймар / Фото: Reuters

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чемпіонат Франції Лілль ПСЖ Неймар видалення

Джерело: Сегодня|Спорт

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