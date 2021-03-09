Неймару не дадуть зіграти з "Барселоною"

Нападник "ПСЖ" Неймар пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони" в середу, 10 березня.
Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.
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Незважаючи на те, що бразилець, за якого "ПСЖ" в 2017-му заплатив "Барсі" рекордні для футболу 222 млн євро, вже почав тренуватися з французькою командою після травми, тренерський штаб прийняв рішення поберегти 29-річного форварда.
Також у повторній зустрічі з "Барселоною" не братимуть участі захисник "ПСЖ" Хуан Бернат, у якого травма, і нападник Мойзе Кін (коронавірус).
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Нагадаємо, перший поєдинок "Барселони" і "ПСЖ" на "Камп Ноу" три тижні тому завершився розгромною перемогою парижан 4:1 з хет-триком Киліана Мбаппе. Відсутність Неймара не створила труднощів французам тоді. Не створить і нині – вважає наставник "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно.
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