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Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка

26 березня, 18:03

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

З наступного сезону Кухаревич захищатиме кольори "Труа"

Львівський "Рух" таки продав свого юного таланта Миколу Кухаревича. Взимку 19-річного футболіста активно сватали в бельгійський "Андерлехт", але в підсумку українець продовжить кар'єру в сусідній Франції.

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Як повідомляє офіційний сайт "Руху" 1 липня 2021 року Кухаревич стане гравцем "Труа". До цього часу нападник захищатиме кольори "жовто-чорних".

Зазначається, що "Труа" на цей момент виступає у другому за силою дивізіоні Франції і бореться за путівку в Лігу 1. Команда є лідером чемпіонату. У 2020 році клуб "Труа" був придбаний компанією City FootballGroup, яка в своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі і "Манчестер Сіті", де грає ще один українець Олександр Зінченко.

Дивіться, як грає "Рух" в чемпіонаті України:

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чемпіонат України чемпіонат Франції Труа Рух Львов Микола Кухаревич

Джерело: Сегодня|Спорт

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