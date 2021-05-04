Футболіст-кульбабка втретє став батьком: фото з пологового будинку

У бельгійського півзахисника Акселя Вітселя тепер є син. Що цікаво, обидві старші доньки зірки дортмундської Боруссії теж народилися навесні

Вітсель з дружиною і дитинкою / Фото: Instagram

Півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітсель, відомий мільйонам уболівальників не тільки завдяки своїй грі, а й зачісці-кульбабці, втретє став батьком.

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Дружина Рафаелла в клініці Льєжа народила 32-річному бельгійському футболістові сина.

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"Ласкаво просимо в світ, наш маленький принце Айджі", – написав Вітсель у себе в Instagram, опублікувавши фото з пологової палати зі своєю дружиною і новонародженим синочком

Відзначимо, що старші діти Акселя Вітселя теж народилися навесні.

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1 квітня 2015 року Рафаелла народила дочку Маї-Лі, а 31 березня 2017 року в пари з'явилася друга дівчинка, Еві.

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Раніше ми писали про незвичайний хет-трик Антуана Грізманна. 8 квітня 2016 року у форварда Барселони з'явилася дочка Мія, 8 квітня 2019 року – син Амаро, а 8 квітня 2021 року – ще одна дочка Альба. Вболівальники жартують, що це дозволить футболісту заощадити, відзначаючи іменини всіх трьох дітей в один і той же день.

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