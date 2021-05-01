Неймар в рекордний раз виграв бразильський "Золотий м'яч"

Неймар визнаний кращим бразильським гравцем, виступаючим в Європі. Форвард ПСЖ удостоївся нагороди в четвертий раз в кар'єрі, що є рекордом. Випередив Неймар бразильського ветерана Тьяго Сільву

/ Фото: AFP

Зірка Парі Сен-Жермен Неймар визнаний кращим бразильським гравцем в Європі в 2020 році за версією Sambafoot. Форвард обійшов у голосуванні захисника Челсі Тьяго Сільву.

Реклама

Читайте також: Неймар не прагне завоювати "Золотий м'яч": бразилець – про свою мету в майбутньому

Для Неймара це вже четверта перемога в престижній нагороді, він вийшов на перше місце за кількістю перемог, випередивши все того ж Сільву. Раніше нападаючий вигравав національний "Золотий м'яч" в 2014, 2015 і 2017 роках.

Відзначимо, що в минулому році приз дістався воротарю Ліверпуля Алісон Беккеру, а сам Неймар не потрапив навіть до першої трійки. Додамо, що нагороду вручають з 2008 року.

Раніше ми писали, що Неймар може поїхати на Олімпіаду в Токіо разом з гравцями Шахтаря. Тренер збірної Бразилії хоче включити Неймара в заявку на Олімпіаду в Токіо. Бразилець вже брав участь в двох Іграх і ставав чемпіоном в 2016 році.