Такого футбол ще не знав! Член спостережної комісії за 20 тисяч євро зіграє в Лізі чемпіонів

Реал придумав, як забезпечити участь Марсело в поєдинку-відповіді з Челсі в Лондоні після політичної роботи, до якої футболіста залучили в Мадриді

Марсело / Фото: Reuters

Мадридський Реал витратить 20 тисяч євро, щоб захисник команди Марсело таки зіграв з Челсі в Лондоні 5 травня в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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У цю суму обійдеться чартер, яким бразильський футболіст вилетить до столиці Великобританії з Мадрида безпосередньо в день гри, повідомляє AS.

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Марсело / Фото: AFP

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Поява Марсело в поєдинку-відповіді з Челсі опинилася під питанням у зв'язку з тим, що він випадковим чином був обраний для участі в спостережній комісії на виборах депутатів до Асамблеї Мадрида 4 травня.

Прибуття Марсело до Лондона окремо від партнерів порушить карантинну "бульбашку", в якій перебуватиме його команда. Однак Реалу вдалося домовитися про те, що це не перешкодить участі футболіста у повторному матчі з Челсі.

При цьому в день виборів в Мадриді Марсело проведе індивідуальне тренування в столиці Іспанії.

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Нагадаємо, перший поєдинок Реала і Челсі, який відбувся минулого вівторка, завершився внічию 1:1.