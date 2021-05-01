Такого футбол ще не знав! Член спостережної комісії за 20 тисяч євро зіграє в Лізі чемпіонів

Марсело / Фото: Reuters
Мадридський Реал витратить 20 тисяч євро, щоб захисник команди Марсело таки зіграв з Челсі в Лондоні 5 травня в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
У цю суму обійдеться чартер, яким бразильський футболіст вилетить до столиці Великобританії з Мадрида безпосередньо в день гри, повідомляє AS.
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Марсело / Фото: AFP
Марсело / Фото: AFP
Поява Марсело в поєдинку-відповіді з Челсі опинилася під питанням у зв'язку з тим, що він випадковим чином був обраний для участі в спостережній комісії на виборах депутатів до Асамблеї Мадрида 4 травня.
Прибуття Марсело до Лондона окремо від партнерів порушить карантинну "бульбашку", в якій перебуватиме його команда. Однак Реалу вдалося домовитися про те, що це не перешкодить участі футболіста у повторному матчі з Челсі.
При цьому в день виборів в Мадриді Марсело проведе індивідуальне тренування в столиці Іспанії.
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Нагадаємо, перший поєдинок Реала і Челсі, який відбувся минулого вівторка, завершився внічию 1:1.