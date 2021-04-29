Демократія в справі: на звання найкращого в Лізі чемпіонів претендують по одному гравцеві кожної команди

На титул найкориснішого футболіста тижня претендують Карім Бензема з Реала, Н'Голо Канте з Челсі, Кевін де Брюйне з МанСіті і Анхель Ді Марія з ПСЖ

Карім Бензема забиває гол у ворота Челсі / Фото: Reuters

На цьому тижні в елітному єврокубку пройшли перші півфінальні матчі. Сьогодні УЄФА представив чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця цієї стадії. Що цікаво, всі в цьому квартеті представляють різні клуби.

Реклама

Учора Мбаппе не наніс жодного удару по воротах Манчестер Сіті .

У поєдинку у вівторок в Мадриді експерти виділили форварда Реала Каріма Бензема і хавбека Н'Голо Канті з Челсі. Тоді суперники розійшлися нічиєю 1:1. Французький нападник забив м'яч, його співвітчизник відзначився високим відсотком точних передач.

А в матчі на "Парк де Пренс" у середу найкращими були бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне і аргентинець Анхель Ді Марія з ПСЖ. Обидва зробили по одному удару в площину воріт, але одноклубник нашого Олександра Зінченка втілив його в гол. Тоді англійський клуб повіз перемогу з Франції.

Реклама

Голосування вболівальників триває в інтернеті на сайті УЄФА.

В середу гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті.

Дивіться, як Манчестер Сіті з українцем Зінченком обіграв ПСЖ у Франції: