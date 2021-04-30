Найкращий гравець в півфіналах Ліги чемпіонів жодного разу не пробив по воротах

УЄФА визначив найкориснішого футболіста півфінальної стадії за допомогою голосування вболівальників. Півзахисник Челсі Н'Голо Канте обставив всіх зірок

Зінченко і Канте, "Манчестер Сіті" - "Челсі" / Фото: Getty Images

Дещо несподіваним вийшов вибір найкращого гравця тижня в найпрестижнішому єврокубку. Вчора ми повідомляли, що на звання найкращого в Лізі чемпіонів претендують по одному гравцеві кожної команди. Сьогодні вдень УЄФА зробив остаточний вибір.

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На перше місце поставили 30-річного півзахисника Н'Голо Канте, який допоміг Челсі після протистояння з Реалом вивезти з Мадрида нічию 1:1. При цьому хлопець малійського походження, відомий своєю оборонною роботою, гідно допомагав в утриманні м'яча і конструюванні атак.

Фаворити ж голосування – Карім Бензема з Реала і Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті, як і Анхель Ді Марія з ПСЖ лише склали Канте компанію.

В той же час найдорожчий футболіст світу встановив антирекорд.

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Утім, відносний успіх у першому матчі півфіналу не гарантує Челсі легке життя в повторній грі. Нагадаємо, поєдинки пройдуть 4 і 5 травня. Дивіться огляд матчу Реал – Челсі:

За підсумками півфіналів Зінченко увійшов до збірної Ліги чемпіонів. Українець допоміг Манчестер Сіті здобути вольову перемогу над ПСЖ у Франції.