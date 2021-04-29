Так буває, коли граєш проти Зінченка. Найдорожчий футболіст встановив антирекорд

Французький нападник Кіліан Мбаппе вперше в кар'єрі не завдав жодного удару в матчі Ліги чемпіонів. Такі наслідки для форварда ПСЖ після матчу з командою Зінченка

Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Парі Сен-Жермен програв перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті з рахунком 2:1. Парижани краще виглядали на полі в першому таймі і першими відкрили рахунок. Відео голів та огляд матчу ПСЖ – МанСіті є на нашому сайті.

Реклама

Лідер команди і найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе, якого transfermarkt оцінює в 160 мільйонів євро, за весь матч не завдав жодного удару. Таке з французьким нападником сталося вперше в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta.

Свою руку до цього антирекорду доклав і наш Олександр Зінченко. Українець вийшов на заміну в другому таймі і допоміг МанСіті переломити хід поєдинку. Саме Зінченко зробив асист на Де Брюйне перед першим голом гостей. Після зустрічі експерти прирівняли Зінченка до Неймара.