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Лучший игрок в полуфиналах Лиги чемпионов ни разу не пробил по воротам

30 апреля, 15:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

УЕФА определил самого полезного футболиста полуфинальной стадии с помощью голосования болельщиков. Полузащитник Челси Н'Голо Канте обставил всех звезд

Зинченко и Канте, "Манчестер Сити" vs "Челси"

Зинченко и Канте, "Манчестер Сити" vs "Челси" / Фото: Getty Images

Несколько неожиданным получился выбор лучшего игрока недели в самом престижном еврокубке. Вчера мы сообщали, что на звание лучшего в Лиге чемпионов претендуют по одному игроку каждой команды. Сегодня днем УЕФА сделал окончательный выбор.

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На первое место поставили 30-летнего полузащитника Н'Голо Канте, который помог Челси после противостояния с Реалом увезти из Мадрида ничью 1:1. При этом парень малийского происхождения, известный своей оборонительной работой, достойно помогал в удержании мяча и конструировании атак.

Фавориты же голосования – Карим Бензема из Реала и Кевин де Брюйне из Манчестер Сити, как и Анхель Ди Мария из ПСЖ лишь составили Канте компанию.

В то же время самый дорогой футболист мира установил антирекорд.

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Впрочем, относительный успех в первом матче полуфинала не гарантирует Челси легкую жизнь в повторной игре. Напомним, ответный поединки пройдут 4 и 5 мая. Смотрите обзор матча Реал – Челси:

По итогам полуфиналов Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов. Украинец помог Манчестер Сити одержать волевую победу над ПСЖ во Франции.

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