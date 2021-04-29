Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд

Французский нападающий Килиан Мбаппе впервые в карьере не нанес ни одного удара в матче Лиги чемпионов. Такие последствия для форварда ПСЖ после матча с командой Зинченко

Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Пари Сен-Жермен проиграл первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити со счетом 2:1. Парижане лучше смотрелись на поле в первом тайме и первыми открыли счет. Видео голов и обзор матча ПСЖ – МанСити есть на нашем сайте.

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Лидер команды и самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе, которого transfermarkt оценивает в 160 миллионов евро, за весь матч не нанес ни одного удара. Такое с французским нападающим случилось впервые в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

Свою руку к этому антирекорду приложил и наш Александр Зинченко. Украинец вышел на замену во втором тайме и помог МанСити переломить ход поединка. Именно Зинченко сделал ассист на Де Брюйне перед первым голом гостей. После встречи эксперты приравняли Зинченко к Неймару.