Демократия в деле: на звание лучшего в Лиге чемпионов претендуют по одному игроку каждой команды

Карим Бензема забивает гол в ворота Челси / Фото: Reuters
На этой неделе в элитном еврокубке прошли первые полуфинальные матчи. Сегодня УЕФА представил четверых кандидатов на звание лучшего игрока этой стадии. Что интересно, все в этом квартете представляют разные клубы.
Вчера Мбаппе не нанес ни одного удара по воротам Манчестер Сити.
В поединке во вторник в Мадриде эксперты выделили форварда Реала Карима Бензема и хавбека Н'Голо Канте из Челси. Тогда соперники разошлись ничьей 1:1. Французский нападающий забил мяч, его соотечественник отметился высоким процентом точных передач.
А в матче на "Парк де Пренс" в среду лучшими были бельгийский полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне и аргентинец Анхель Ди Мария из ПСЖ. Оба сделали по одному удару в створ ворот, но одноклубник нашего Александра Зинченко воплотил его в гол. Тогда английский клуб увез победу из Франции.
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Голосование болельщиков идет в интернете на сайте УЕФА.
В среду игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити.
Смотрите, как Манчестер Сити с украинцем Зинченко обыграл ПСЖ во Франции: