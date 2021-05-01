Такого футбол еще не знал! Член наблюдательной комиссии за 20 тысяч евро сыграет в Лиге чемпионов

Марсело / Фото: Reuters
Мадридский Реал потратит 20 тысяч евро, чтобы защитник команды Марсело таки сыграл с Челси в Лондоне 5 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В эту сумму обойдется чартер, которым бразильский футболист вылетит в столицу Великобритании из Мадрида непосредственно в день игры, сообщает AS.
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Марсело / Фото: AFP
Марсело / Фото: AFP
Появление Марсело в ответном поединке с Челси оказалось под вопросом в связи с тем, что он случайным образом был выбран для участия в наблюдательной комиссии на выборах депутатов в Ассамблею Мадрида 4 мая.
Прибытие Марсело в Лондон отдельно от партнеров нарушит карантинный "пузырь", в котором будет находится его команда. Однако Реалу удалось договориться о том, что это не помешает участию футболиста в ответном матче с Челси.
При этом в день выборов в Мадриде Марсело проведет индивидуальную тренировку в столице Испании.
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Напомним, первый поединок Реала и Челси, состоявшийся в минувший вторник, завершился вничью 1:1.