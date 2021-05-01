Українська
$ 27,75
33,64

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Такого футбол еще не знал! Член наблюдательной комиссии за 20 тысяч евро сыграет в Лиге чемпионов

1 мая, 17:43

Олег Люлька Олег Люлька

Реал придумал, как обеспечить участие Марсело в ответном поединке с Челси в Лондоне после политической работы, к которой футболиста привлекли в Мадриде

Марсело

Марсело / Фото: Reuters

Мадридский Реал потратит 20 тысяч евро, чтобы защитник команды Марсело таки сыграл с Челси в Лондоне 5 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Реклама

В эту сумму обойдется чартер, которым бразильский футболист вылетит в столицу Великобритании из Мадрида непосредственно в день игры, сообщает AS.

Читайте также: Круче – некуда: Зинченко вошел в сборную Лиги чемпионов

Марсело

Марсело / Фото: AFP

Реклама

Появление Марсело в ответном поединке с Челси оказалось под вопросом в связи с тем, что он случайным образом был выбран для участия в наблюдательной комиссии на выборах депутатов в Ассамблею Мадрида 4 мая.

В тренде
"Жить в СССР было неплохо": Андрей Шевченко вспомнил детство
Андрей Шевченко

Прибытие Марсело в Лондон отдельно от партнеров нарушит карантинный "пузырь", в котором будет находится его команда. Однако Реалу удалось договориться о том, что это не помешает участию футболиста в ответном матче с Челси.

При этом в день выборов в Мадриде Марсело проведет индивидуальную тренировку в столице Испании.

Читайте также: Лучший игрок в полуфиналах Лиги чемпионов ни разу не пробил по воротам

Напомним, первый поединок Реала и Челси, состоявшийся в минувший вторник, завершился вничью 1:1.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркой
Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркойЛига чемпионов
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлян
Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлянФутбол
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекорд
Так бывает, когда играешь против Зинченко. Самый дорогой футболист установил антирекордЛига чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Челси: онлайн полуфинала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити
Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСитиЛига чемпионов
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандал
Гол Реала нельзя было засчитывать! В Лиге чемпионов назревает новый скандалЛига чемпионов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять