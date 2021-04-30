Шевченко мучили нічні кошмари: "Три місяці прокидався з криками"

Зірка українського футболу Андрій Шевченко згадав, що йому снилося після фіналу Ліги чемпіонів 2005 року, коли Мілан програв Ліверпулю

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко нещодавно згадав, що жити в СРСР було непогано. А тепер Андрій Миколайович поділився спогадами про програний фіналі ЛЧ-2005. Тоді Мілан вів після першого тайму в три м'ячі, але програв Ліверпулю.

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"Рана все ще кровоточить. У перші три місяці після цієї поразки я прокидався вночі з криком. До сих пір думаю про це, хоча пройшло вже 16 років. Ліверпуль – Мілан – це доказ, що футбол чудовий. Хоча іноді ця краса жорстока", – розповів Шевченко в інтерв'ю Il Corriere della Sera.

Нагадаємо, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка вчора надійшла в продаж.