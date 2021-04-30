Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Шевченко мучили нічні кошмари: "Три місяці прокидався з криками"

30 квітня, 18:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зірка українського футболу Андрій Шевченко згадав, що йому снилося після фіналу Ліги чемпіонів 2005 року, коли Мілан програв Ліверпулю

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко нещодавно згадав, що жити в СРСР було непогано. А тепер Андрій Миколайович поділився спогадами про програний фіналі ЛЧ-2005. Тоді Мілан вів після першого тайму в три м'ячі, але програв Ліверпулю.

Реклама

Читайте також: "Всі мої друзі мертві. Не через радіацію, а алкоголь і наркотики" – Шевченко

"Рана все ще кровоточить. У перші три місяці після цієї поразки я прокидався вночі з криком. До сих пір думаю про це, хоча пройшло вже 16 років. Ліверпуль – Мілан – це доказ, що футбол чудовий. Хоча іноді ця краса жорстока", – розповів Шевченко в інтерв'ю Il Corriere della Sera.

Нагадаємо, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка вчора надійшла в продаж.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти