Челсі привіз в Мадрид британську погоду і відвіз додому перспективну нічию в півфіналі ЛЧ

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів англійський гранд відкрив рахунок під дощем в Іспанії, але не зумів утримати переможний результат у боротьбі з Реалом

Реал - Челсі / Фото: Reuters

Ліга чемпіонів наближається до свого фінішу. Сьогодні в Мадриді місцевий Реал і лондонський Челсі зіграли перший півфінальний поєдинок, і поки що переможця цієї пари передбачити вкрай важко. Під зливою на стадіоні імені Альфреді ді Стефано іспанський та англійський гранди розписали нічию – 1:1.

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Горе-учасниці Європейської Суперліги, незважаючи на сильний дощ і мокрий газон, показали цікавий футбол. Перший дійсно небезпечний момент біля чужих воріт створив Челсі, тому і не дивно, що саме лондонці відкрили рахунок на 14-й хвилині. Пулішіч отримав пас з глибини від Рюдигера у штрафному Реала, обіграв ледь не всю оборону мадридців на чолі з Куртуа і пробив по порожніх воротах.

Крістіан Пулішіч став першим американським гравцем, який забив у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Також футболіст Челсі – один з п'яти американців, що відзначалися в плей-офф турніру.

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Реал міг відігратися на 23-й хвилині, але Бензема з-за меж штрафного влучив у штангу. Однак через шість хвилин французький нападник таки зрівняв рахунок. Реал заробив кутовий. Після розіграшу стандарту Марсело навісив в штрафну, Каземіро скинув в центр, звідки через Мілітао м'яч потрапив до Бензема, і Карім красивим ударом з льоту відновив рівновагу.

У другому таймі могли вирвати перемогу обидві команди, проте воротарі відстояли надійно. Поєдинок у відповідь півфіналу в цій парі відбудеться 5 травня на Стемфорд Брідж в Лондоні. Але Челсі забив дуже важливий гол на полі мадридського Реала.

А завтра у другому півфіналі в боротьбу вступлять французький ПСЖ і без двох хвилин чемпіон Англії Манчестер Сіті.

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