Третя дитина народилася в один і той же день! Оце так хет-трик у зірки Барселони

Поява на світ доньки Альби, як і двох старших дітей Антуана Грізманна, припала на 8 квітня

Нападник Барселони та збірної Франції Антуан Грізманн втретє став батьком. Про народження дівчинки на ім'я Альба 30-річний футболіст повідомив у своєму Twitter.

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Це неймовірно, але Альба з'явилася на світ в один день зі старшою сестрою Мією і братом Амаро. Старша дочка французького форварда народилася 8 квітня 2016 року, а син Амаро – 8 квітня 2019 року.

Отже, іменини всіх трьох своїх дітей Грізманн і його дружина Еріка Чоперена святкуватимуть в один і той же день!

Реклама Грізманн / Фото: AFP

Відзначимо, що дружина Грізманна Еріка Чоперена – іспанка баскського походження. Вони познайомилися в 2011 році, а одружилися в 2017-му. За фахом дівчина – дитячий психолог.

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Раніше ми писали, що у Френка Лемпарда народилася четверта дитина. За цим показником він наздогнав свого зоряного друга Андрія Шевченка.

Також ми розповідали, що тенісистка вперше народила від свого лікаря. Колишній першій ракетці світу Олені Янкович уже 36.

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