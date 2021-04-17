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Футболіст Динамо грає проти Шахтаря в масці (фото)

17 квітня, 19:46

Олег Люлька Олег Люлька

Після перелому носа, який Ілля Забарний дістав тиждень тому в матчі з Дніпром-1, на поєдинок з "гірниками" він вийшов у спеціальному захисті

Захисник Динамо Ілля Забарний вийшов на недільний матч 22-го туру УПЛ з Шахтарем в незвичайному іміджі. Найкращий молодий футболіст чемпіонату України надів спеціальну захисну маску. Онлайн Шахтар – Динамо доступний на нашому сайті.

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Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо поєдинок разом

З коронавірусом маска Забарного не пов'язана. В такий спосіб Ілля захищає свій ніс.

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Нагадаємо, в поєдинку тижневої давнини з Дніпром-1, який Динамо виграло 2:0, захиснику киян Забарному дісталося рукою по обличчю від Довбика. Форвард дніпрян за відмашку був вилучений з поля. Забарний дістав перелом носа.

"Знаємо, що Дніпро-1 був незадоволений вилучення Довбика. Але подивіться на Забарного, у нього зламаний ніс, весь в крові. Не знаємо, як він відійде і буде готуватися до наступних матчів. У нього ніс кривий, може, знадобиться операція", – казав тоді Мірчу Луческу в коментарі "Профутбол"

Благо операція Забарному не знадобилася. Хоча його участь у грі з Шахтарем була під питанням, він вийшов на головний матч чемпіонату України – тільки в спецзахисті.

Правда, вже в середині першого тайму Забарний зняв маску – грати в ній захиснику виявилося незручно.

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Раніше Забарний з травмованим носом прогулявся зі своєю дівчиною Ангеліною – падчеркою відомого телеведучого Джеджули. Підписники назвали їх красунчиками.

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маска Динамо Київ Шахтар Донецьк Ілля Забарний

Джерело: Сегодня|Спорт

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