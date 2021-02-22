В "Динамо" знайшли винного: через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"

У 15-му турі чемпіонату України чернігівська "Десна" відібрала очки у "Динамо" -1:1. При цьому кияни врятувалися від поразки вже на 92-й хвилині матчу, коли Віктор Циганков реалізував пенальті. Після поєдинку захисник столичного клубу Ілля Забарний взяв провину за пропущений гол на себе і вибачився перед уболівальниками.

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"Десна" – "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Поле не дозволяло індивідуально обіграти. М'яч десь підскочить, складно було грати, комбінувати. Пропустили гол, там моя вина, я не втримав гравця. Приношу вибачення, таке буває, але з досвідом все приходить. Вболівальники на трибунах? З ними оживає футбол. Величезне спасибі, що прийшли і підтримали", – сказав Забарний YouTube-каналу "Динамо".

Кращий молодий футболіст 2020 року зізнався, що на поєдинок УПЛ виходили без думок про "Брюгге" і матч 1/16 Ліги Європи. "Динамівці" знали, що буде складно на такому полі, в таку погоду.

"Неважливо, на якому ми місці, адже багато ігор попереду. Навіть якби ми відставали, ми б боролися до кінця. Хотіли вирвати перемогу, тому що ми хочемо перемагати", – підкреслив Ілля.

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Нагадаємо, що матч проходив у Києві, хоча номінальним господарем виступала "Десна", оскільки на стадіоні в Чернігові не працює підігрів поля. А "Динамо" продовжує лідирувати в УПЛ.

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