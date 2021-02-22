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В "Динамо" знайшли винного: через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"

22 лютого, 08:42

Олена Павлова Олена Павлова

Кращий молодий гравець України вибачився перед уболівальниками і поскаржився на поле

У 15-му турі чемпіонату України чернігівська "Десна" відібрала очки у "Динамо" -1:1. При цьому кияни врятувалися від поразки вже на 92-й хвилині матчу, коли Віктор Циганков реалізував пенальті. Після поєдинку захисник столичного клубу Ілля Забарний взяв провину за пропущений гол на себе і вибачився перед уболівальниками.

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"Десна" – "Динамо"

"Десна" – "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Поле не дозволяло індивідуально обіграти. М'яч десь підскочить, складно було грати, комбінувати. Пропустили гол, там моя вина, я не втримав гравця. Приношу вибачення, таке буває, але з досвідом все приходить. Вболівальники на трибунах? З ними оживає футбол. Величезне спасибі, що прийшли і підтримали", – сказав Забарний YouTube-каналу "Динамо".

Кращий молодий футболіст 2020 року зізнався, що на поєдинок УПЛ виходили без думок про "Брюгге" і матч 1/16 Ліги Європи. "Динамівці" знали, що буде складно на такому полі, в таку погоду.

"Неважливо, на якому ми місці, адже багато ігор попереду. Навіть якби ми відставали, ми б боролися до кінця. Хотіли вирвати перемогу, тому що ми хочемо перемагати", – підкреслив Ілля.

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Нагадаємо, що матч проходив у Києві, хоча номінальним господарем виступала "Десна", оскільки на стадіоні в Чернігові не працює підігрів поля. А "Динамо" продовжує лідирувати в УПЛ.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
Різниця 21
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
6
6
3
20
14
6
24
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н Н П П
6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н В
11
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
12
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18
28
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Забиті 18
Пропущені 28
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Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

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