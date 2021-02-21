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"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

21 лютого, 21:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Чернігівці не змогли зробити подарунок своєму головному тренеру на день народження

Чернігівська "Десна" відібрала очки у київського "Динамо" в 15-му турі чемпіонату України. Матч проходив в Києві, хоча номінальним господарем виступала "Десна", так як на стадіоні в Чернігові не працює підігрів поля. Ми проводили онлайн матчу "Десна" – "Динамо".

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Рахунок був відкритий тільки в другому таймі після удару головою у виконанні Філіпа Будковского. Кияни кинулися відіграватися, проте стан поля не дозволяло показувати свої найкращі якості.

Все йшло до поразки підопічних Мірчі Лучесуу, проте все перевернулося на останніх хвилинах. Спочатку на 87-й хвилині Денис Безбородько заробив червону картку і залишив "Десну" в меншості, а через кілька хвилин кияни заробили пенальті, який реалізував Віктор Циганков. До слова, рефері призначив 11-метровий тільки після використання VAR.

Чернігівцям не вистачило всього декількох хвилин, щоб зробити відмінний подарунок на день народження своєму тренеру Олександру Рябоконю, якому сьогодні виповнилося 57 років.

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"Десна" – "Динамо" – 1:1
Гол: Будковський (53) – Циганков (90+2, пен)

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

"Десна": Паст, Імереков, Тамм, Полегенько, Єрмаков, Тотовицький, Мостовий, Калитвинцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гітченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будковський (Чепурненко, 90)

"Динамо": Бущан, Забарний, Миколенко, Караваєв, Кендзьора, Циганков, Шепелев (Шапаренко, 65), Буяльський, Сидорчук, Родрігес, Бесєдін (Супряга, 86).

Попередження: Єрмаков (9), Бесєдін (45), Імереков (57), Родрігес (68), Арвеладзе (68), Циганков (80), Безбородько (84), Миколенко (89).

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Вилучення: Безбородько (87)

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ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
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2
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0
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11
21
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Пропущені 11
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ДеснаДеснаДес
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Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
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МаріупольМаріупольМар
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Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
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Забиті 15
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чемпіонат України Динамо Київ Десна Чернігів

Джерело: Сегодня|Спорт

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