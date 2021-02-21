"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Чернігівці не змогли зробити подарунок своєму головному тренеру на день народження

Чернігівська "Десна" відібрала очки у київського "Динамо" в 15-му турі чемпіонату України. Матч проходив в Києві, хоча номінальним господарем виступала "Десна", так як на стадіоні в Чернігові не працює підігрів поля. Ми проводили онлайн матчу "Десна" – "Динамо".

Реклама

Рахунок був відкритий тільки в другому таймі після удару головою у виконанні Філіпа Будковского. Кияни кинулися відіграватися, проте стан поля не дозволяло показувати свої найкращі якості.

Все йшло до поразки підопічних Мірчі Лучесуу, проте все перевернулося на останніх хвилинах. Спочатку на 87-й хвилині Денис Безбородько заробив червону картку і залишив "Десну" в меншості, а через кілька хвилин кияни заробили пенальті, який реалізував Віктор Циганков. До слова, рефері призначив 11-метровий тільки після використання VAR.

Чернігівцям не вистачило всього декількох хвилин, щоб зробити відмінний подарунок на день народження своєму тренеру Олександру Рябоконю, якому сьогодні виповнилося 57 років.

Реклама

"Десна" – "Динамо" – 1:1

Гол: Будковський (53) – Циганков (90+2, пен)

"Десна": Паст, Імереков, Тамм, Полегенько, Єрмаков, Тотовицький, Мостовий, Калитвинцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гітченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будковський (Чепурненко, 90)

"Динамо": Бущан, Забарний, Миколенко, Караваєв, Кендзьора, Циганков, Шепелев (Шапаренко, 65), Буяльський, Сидорчук, Родрігес, Бесєдін (Супряга, 86).

Попередження: Єрмаков (9), Бесєдін (45), Імереков (57), Родрігес (68), Арвеладзе (68), Циганков (80), Безбородько (84), Миколенко (89).

Реклама

Вилучення: Безбородько (87)

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама