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"Пенальті в грі із "Шахтарем"не було": тренер "Руха" поскаржився на суддю

21 лютого, 20:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іван Федик віддав належне рівню чемпіонів України

Сьогодні "Шахтар" обіграв "Рух" на столичному "Олімпійському" в матчі 15-го туру Прем'єр-ліги. Перемога над новачком далася "гірникам" непросто, і питання про переможця зняли тільки після другого гола.

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Однак головний тренер львівської команди Іван Федик вважає, що суддя перестарався і не повинен був призначати 11-метровий у ворота "Руха". Слова фахівця наводить офіційний сайт клубу:

"У першому таймі треба було реалізовувати свої можливості. Моменти, щоб забити гол, у нас були. Гра йшла до другого гола. Пропустили з пенальті, якого, вважаю, не було. Візьміть будь-яку гру з Wyscout, у кожній можна знайти хоча б один момент, щоб поставити таке пенальті.

Суперник добре виходив з-під пресингу, грав в один-два дотики. Нам довелося багато грати у відборі, футболісти "верхньої п'ятірки" виконали великий обсяг роботи, тому зробив ряд замін, щоб освіжити гру в атаці. Але після другого пропущеного м'яча з такою командою, як "Шахтар", нам було важко".

Львівський колектив займає 13-те, передостаннє місце в чемпіонаті України. У нього, як і у "Миная", 10 очок.

Читайте також: Воротар "Руха" обматюкав арбітра після червоної картки.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Рух":

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скарги футбол суддя чемпіонат України Шахтар Донецьк пенальті Іван Федик Рух Львов
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